Правоохранители пытаются установить личность маленькой девочки, которую патрульные нашли рядом с двумя взрослыми в подъезде многоэтажки. С малышкой находились двое взрослых, которые, вероятно, находились под наркотиками.

Полицейские утверждают, что взрослые не смогли подтвердить, что являются родственниками девочки. Поэтому девочку передали ювенальным инспекторам и районной службе по делам детей и семьи.

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У женщины и мужчины, которые были рядом с ребенком, нашли сильнодействующие препараты.

Что известно о маленькой девочке, которую нашли подъезде Киева

Патрульным о пребывании девочки и подозрительных взрослых рассказала жительница дома на улице Академика Заболотного.

Правоохранители, прибывшие на место происшествия, увидели 40-летнего мужчину и младшую от него на 2 года женщину. Они оказались жителями Киевщины.

У мужчины полицейские изъяли лекарственные препараты и справку на их выдачу. Полицейские проверяют законность выдачи документов на покупку таблеток.

Взрослые не смогли документально подтвердить свое родство с ребенком. По их словам, у девочки нет свидетельства о рождении.

По факту изъятия медпрепаратов правоохранители открыли уголовное производство по статье о незаконном хранении и приобретении психотропных веществ без цели сбыта. Также полицейские могут открыть производство относительно ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

Сейчас следователи пытаются установить, что именно жители Киевщины делали в столице, а также выяснить их родственные связи с девочкой.

Смотрите видео полиции о девочке, которую нашли в подъезде многоэтажки в Киеве: