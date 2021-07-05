После матча сборной: на Подоле в Киеве массово подрались фанаты – видео

ЧП произошло утром 4 июля, после того, как болельщики украинской сборной всю ночь гуляли по Киеву. На Контрактовой площади в Киеве массово подрались прохожие.

По данным местных сообществ в телеграме, конфликт с массовой толкотней произошел между компаниями, которые всю ночь гуляли после просмотра матча между сборными Англии и Украины. Началось все, по предварительным данным, с драки между двумя мужчинами.

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Пострадал ли кто-то, в результате инцидента, пока неизвестно.

Все началось с малого

Массовая драка на Подоле в Киеве произошла около 5 утра 4 июля.

Как утверждают очевидцы, инициатором драки был мужчина в белой футболке. Он якобы без каких-то причин ударил другого прохожего.

За пострадавшего вступились друзья. За нападавшего – его знакомые. Так что, через мгновение на Контрактовой уже бились несколько десятков болельщиков.

По меньшей мере один из участников потасовки получил серьезный удар по лицу и упал на асфальт.

Понадобилась ли кому-то из фанатов сборной помощь медиков, неизвестно. Пока никаких официальных комментариев о происшествии от полиции Киева не поступало.

Из-за чего именно подрались прохожие, неизвестно.

Смотрите видео массовой драки на Почтовой площади в Киеве: