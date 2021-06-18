Для ликвидации пожара спасателям пришлось разбирать крышу банковского отделения. В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания сейчас пытаются установить эксперты.

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На месте происшествия работали медики скорой и правоохранители.

Загорелся мусор

Пожар начался около 12:16 на крыше банковского отделения в многоэтажке.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пожар начался с возгорания мусора на парапете крыши.

Бойцы ГСЧС сразу приступили к ликвидации пожара. В 12: 43 возгорание локализовали, а еще через 7 минут – ликвидировали.

Боролись с огнем 12 пожарных с помощью 3 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Скольким клиентам и работникам заведения пришлось покидать помещение на время пожара, неизвестно.