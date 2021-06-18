Для ликвидации пожара спасателям пришлось разбирать крышу банковского отделения. В результате инцидента никто не пострадал. Причину возгорания сейчас пытаются установить эксперты.
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На месте происшествия работали медики скорой и правоохранители.
Загорелся мусор
- Пожар начался около 12:16 на крыше банковского отделения в многоэтажке.
- Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что пожар начался с возгорания мусора на парапете крыши.
- Бойцы ГСЧС сразу приступили к ликвидации пожара. В 12: 43 возгорание локализовали, а еще через 7 минут – ликвидировали.
Боролись с огнем 12 пожарных с помощью 3 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники.
Скольким клиентам и работникам заведения пришлось покидать помещение на время пожара, неизвестно.