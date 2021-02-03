Вскоре подрядчики начнут завершающий этап работ по натягиванию вантовых канатов нового моста через Днепр в Киеве. Для этого придется временно отключить все декоративное и наружное освещение конструкции.

Источник: пресс-служба КГГА

Как отмечают чиновники из коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", которые занимаются строительством Подольско-Воскресенского моста, вантовые канаты начнут держать мост уже 1 марта.

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По крайней мере уложиться в такие сроки планируют подрядчики.

Без временных опор

Отключат подсветку моста, которая за короткий срок так полюбилась киевлянам, для работ по снятию нагрузок с временных опор. Их фактически заменят вантовые канаты.

Когда же после этого откроют движение по мосту для автомобилей, неизвестно.

Ранее представители власти обещали ввести объект в эксплуатацию в неполном объеме – без заездов на Троещину – еще в прошлом ноябре. Впрочем, планы чиновников изменились, а открытие моста снова перенесли.