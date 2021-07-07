Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что мужчине также объявили о подозрении. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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Подозреваемый сумел убежать

По данным правоохранителей, подозреваемый "совершил побег из комнаты для задержанных Подольского УП ГУ НП в городе Киеве".

Согласно материалам следствия, указанного мужчину задержали 4 июля 2021 года по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, совершенном накануне на территории Подольского района столицы,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что "после задержания мужчину доставили в Подольское управление полиции и поместили в камеру для задержанных".

"Однако, 6 июля подозреваемый совершил побег из-под стражи, отжав решетку, вышел во двор управления и с помощью пожарной лестницы взобрался на крышу здания, после чего скрылся в неизвестном направлении", – рассказали правоохранители.

Кроме того, "выяснилось, что подозреваемый во время задержания предоставил анкетные данные другого лица".

"По результатам розыскных мероприятий 7 июля беглеца задержали на крыше одного из зданий на территории Подольского района", – рассказали в прокуратуре.

Досудебное расследование проводят сразу в пределах 2 статей: изнасилование лица, не достигшего 14 лет, и побег из-под стражи.

Обратите внимание! После побега из СИЗО подозреваемый скрывался в трубе на крыше жилого дома. Поймать мужчину удалось благодаря неравнодушным жителям, которые услышали грохот на крыше и позвонили в полицию.

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