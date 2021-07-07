Сбежал из-под стражи: подозреваемому в изнасиловании 13-летней девочки избрана мера пресечения
Источник:телеграм Киевской городской прокуратуры
В Киеве мужчине, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девушки, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Альтернатива – внесение залога – не предусмотрена.
Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщила, что мужчине также объявили о подозрении. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
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Подозреваемый сумел убежать
По данным правоохранителей, подозреваемый "совершил побег из комнаты для задержанных Подольского УП ГУ НП в городе Киеве".
Согласно материалам следствия, указанного мужчину задержали 4 июля 2021 года по подозрению в изнасиловании 13-летней девочки, совершенном накануне на территории Подольского района столицы,
– говорится в сообщении.
В пресс-службе прокуратуры рассказали, что "после задержания мужчину доставили в Подольское управление полиции и поместили в камеру для задержанных".
"Однако, 6 июля подозреваемый совершил побег из-под стражи, отжав решетку, вышел во двор управления и с помощью пожарной лестницы взобрался на крышу здания, после чего скрылся в неизвестном направлении", – рассказали правоохранители.
Кроме того, "выяснилось, что подозреваемый во время задержания предоставил анкетные данные другого лица".
"По результатам розыскных мероприятий 7 июля беглеца задержали на крыше одного из зданий на территории Подольского района", – рассказали в прокуратуре.
Досудебное расследование проводят сразу в пределах 2 статей: изнасилование лица, не достигшего 14 лет, и побег из-под стражи.Обратите внимание! После побега из СИЗО подозреваемый скрывался в трубе на крыше жилого дома. Поймать мужчину удалось благодаря неравнодушным жителям, которые услышали грохот на крыше и позвонили в полицию.
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