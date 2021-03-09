Работники прокуратуры Киева добились избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемой в жестоком убийстве 37-летней Святославы Петровой.

На заседании Шевченковского районного суда служители Фемиды объявили о решении посадить подругу убитой под стражу на 2 месяца.

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Как и в начале следствия, правоохранители считают, что подозреваемая убила полицейскую из-за конфликта, который возник между ними внезапно.

Из-за решетки может выйти через 15 лет

Если в дальнейшем задержанную женщину не выпустят из-под стражи с применением более мягкой меры пресечения, предполагаемую убийцу могут выпустить на свободу лишь через 15 лет. Именно такой срок заключения грозит ей в случае, если суд признает ее вину.

Впрочем, вполне вероятно, что женщину признают невменяемой. Вскоре она пройдет психиатрическую экспертизу.

Подробности убийства полицейской в Киеве