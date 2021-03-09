Подозреваемую в жестоком убийстве полицейской посадили под стражу
Работники прокуратуры Киева добились избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемой в жестоком убийстве 37-летней Святославы Петровой.
Источник:Киевская городская прокуратура
На заседании Шевченковского районного суда служители Фемиды объявили о решении посадить подругу убитой под стражу на 2 месяца.
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Как и в начале следствия, правоохранители считают, что подозреваемая убила полицейскую из-за конфликта, который возник между ними внезапно.
Из-за решетки может выйти через 15 лет
Если в дальнейшем задержанную женщину не выпустят из-под стражи с применением более мягкой меры пресечения, предполагаемую убийцу могут выпустить на свободу лишь через 15 лет. Именно такой срок заключения грозит ей в случае, если суд признает ее вину.
Впрочем, вполне вероятно, что женщину признают невменяемой. Вскоре она пройдет психиатрическую экспертизу.
Подробности убийства полицейской в Киеве
- Тело 37-летней работницы Департаментов Нацполиции Украины нашли возле дома на проспекте Бажана с многочисленными ножевыми ранениями 7 марта.
- По подозрению в убийстве в тот же день задержали подругу убитой. У нее изъяли окровавленный нож.
- Досудебное расследование инцидента продолжается.
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