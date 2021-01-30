Подполковник СБУ организовал банду рэкетиров: похищали людей и требовали деньги
На Киевщине задержали участников вооруженной банды, которые похищали людей, требовали деньги и совершали разбои. Ее организовал подполковник Службы безопасности Украины.
Источник: пресс-служба Нацполиции в Киевской области
В банду рэкетиров также входили 2 работника оперативных подразделений Национальной полиции.
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Что известно о преступлениях вооруженной банды на Киевщине
Преступная банда состояла из 7 человек. Организатором был подполковник СБУ, а также свои функции выполняли двое сотрудников Нацполиции.
Как сообщили в пресс-службе, бандитский план группы состоял из нескольких пунктов:
- похищения людей;
- вымогательство у них денег;
- совершения разбойных нападений. В частности, злоумышленники угрожали, что применят насилие в отношении других пострадавших.
По предварительной информации, банда рэкетиров уже успела нанести ущерб на 5 миллионов гривен.
Правоохранители выявили деньги, оружие и различную технику у злоумышленников / Фото пресс-службы Нацполиции
Что грозит членам банды
По результатам предварительного расследования, полиция установила 11 фактов преступлений, которые совершили члены вооруженной банды.
Злоумышленникам сообщено о подозрении по статьям:
- "Бандитизм";
- "Незаконное лишение свободы или похищение человека;
- "Вымогательство";
- «Разбой";
- "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
"На данный момент досудебное расследование Следственным управлением полиции Киевщины завершено и обвинительный акт по согласованию прокуратуры области направлен в суд", - прокомментировали в пресс-служба Нацполиции.
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