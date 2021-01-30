На Киевщине задержали участников вооруженной банды, которые похищали людей, требовали деньги и совершали разбои. Ее организовал подполковник Службы безопасности Украины.

Источник: пресс-служба Нацполиции в Киевской области

В банду рэкетиров также входили 2 работника оперативных подразделений Национальной полиции.

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Что известно о преступлениях вооруженной банды на Киевщине

Преступная банда состояла из 7 человек. Организатором был подполковник СБУ, а также свои функции выполняли двое сотрудников Нацполиции.

Как сообщили в пресс-службе, бандитский план группы состоял из нескольких пунктов:

похищения людей;

вымогательство у них денег;

совершения разбойных нападений. В частности, злоумышленники угрожали, что применят насилие в отношении других пострадавших.

По предварительной информации, банда рэкетиров уже успела нанести ущерб на 5 миллионов гривен.

Правоохранители выявили деньги, оружие и различную технику у злоумышленников / Фото пресс-службы Нацполиции

Что грозит членам банды

По результатам предварительного расследования, полиция установила 11 фактов преступлений, которые совершили члены вооруженной банды.

Злоумышленникам сообщено о подозрении по статьям:

"Бандитизм";

"Незаконное лишение свободы или похищение человека;

"Вымогательство";

«Разбой";

"Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

"На данный момент досудебное расследование Следственным управлением полиции Киевщины завершено и обвинительный акт по согласованию прокуратуры области направлен в суд", - прокомментировали в пресс-служба Нацполиции.

Обратите внимание! Злоумышленникам грозит максимальное наказание в виде лишения свободы до 15 лет с конфискацией имущества.