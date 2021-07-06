Были разборки с перестрелкой: подробности инцидента возле Вышгородского горсовета – видео
Источник:Киев оперативный
Стрельба, которая произошла 5 июля возле помещения Вышгородской РГА, могла произойти из-за земельных разборок. По неподтвержденным данным, ветераны, которым должны принадлежать участки, пытаются не допустить их перераспределения.
Запись стрельбы, которая произошла между мужчиной и компанией неизвестных возле райгосадминистрации, сделали очевидцы из окна админздания. На видео четко видно, что пистолетами пользовались по меньшей мере двое участников разборок.
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Впрочем, задержали правоохранители лишь одного стрелка. Который был вооружен стартовым пистолетом.
Сопротивление не оказывал
- Судя по видео инцидента, между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. Один из участников получил по лицу.
- Группа людей собралась в углу площади, а в центре находился коренастый мужчина с пистолетом и мечом.
- Через минуту после этого один из участников инцидента открыл по нему огонь из пистолета. Владелец холодного оружия ответил тем же.
- Впоследствии представители одной из сторон конфликта скрылись. При этом мужчина с мечом остался на месте происшествия.
- Когда он пытался объяснить журналистам, что на него произошло нападение, к нему подбежали правоохранители.
Полицейские применили против мужчины газовый баллончик и достаточно жестко задержали его несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления. Пистолет оказался сигнальным, так что, он не представлял угрозы для людей.
На месте происшествия работали следователи. Они квалифицировали инцидент как хулиганство.
Смотрите видео стрельбы возле Вышгородской РГА: