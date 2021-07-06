Были разборки с перестрелкой: подробности инцидента возле Вышгородского горсовета – видео

Стрельба, которая произошла 5 июля возле помещения Вышгородской РГА, могла произойти из-за земельных разборок. По неподтвержденным данным, ветераны, которым должны принадлежать участки, пытаются не допустить их перераспределения.

Запись стрельбы, которая произошла между мужчиной и компанией неизвестных возле райгосадминистрации, сделали очевидцы из окна админздания. На видео четко видно, что пистолетами пользовались по меньшей мере двое участников разборок.

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Впрочем, задержали правоохранители лишь одного стрелка. Который был вооружен стартовым пистолетом.

Сопротивление не оказывал

Судя по видео инцидента, между двумя компаниями мужчин произошел конфликт. Один из участников получил по лицу.

Группа людей собралась в углу площади, а в центре находился коренастый мужчина с пистолетом и мечом.

Через минуту после этого один из участников инцидента открыл по нему огонь из пистолета. Владелец холодного оружия ответил тем же.

Впоследствии представители одной из сторон конфликта скрылись. При этом мужчина с мечом остался на месте происшествия.

Когда он пытался объяснить журналистам, что на него произошло нападение, к нему подбежали правоохранители.

Полицейские применили против мужчины газовый баллончик и достаточно жестко задержали его несмотря на отсутствие какого-либо сопротивления. Пистолет оказался сигнальным, так что, он не представлял угрозы для людей.

На месте происшествия работали следователи. Они квалифицировали инцидент как хулиганство.

Смотрите видео стрельбы возле Вышгородской РГА: