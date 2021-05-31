Ради хайпа в инстаграме: подростки помочились на лавочке в Киеве – видео 18+

Инцидент произошел на Пейзажной аллее 30 мая. Двое девочек-подростков захотели популярности и придумали снять видео о том, как они помочились на одной из скамеек.

На вид девушкам лет 15 – 17. Соответствующее видео они выложили в своем инстаграме.

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Что известно об инциденте

Одну из этих девушек зовут Александрой. Имя оператора и якобы идейной вдохновительницы этого поступка осталось неизвестным. Девушка переименовала свой аккаунт в инстаграме, поэтому найти ее не удалось.

Самый большой курьез в том, что автор считает свою идею уникальной и обвиняет знакомую в "краже".

Кроме того, что они по очереди помочились на лавочку на Пейзажной аллее, подростки еще и развлекались сигаретами.

Когда хочется популярности, но ты больше ничего не умеешь как быть быдлом,

– подписали видео в телеграме.

Теперь пользователи ждут официальных извинений за такой поступок.

Инцидент на Пейзажной аллее: видео