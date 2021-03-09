Подруге убитой полицейской сообщили о подозрении: далее психиатрическая экспертиза
Подруге убитой сотрудницы киберполиции Святославы Петровой сообщили о подозрении. 38-летней женщине инкриминируют умышленное убийство. Уже 9 марта суд изберет ей меру пресечения.
Источник:ТСН
Сейчас подозреваемая задержана. Если в суде докажут ее вину, то женщине грозит до 15 лет лишения свободы.
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Вероятная версия – убийство на бытовой почве
Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, меру пресечения подозреваемой будут избирать 9 марта. Также женщина должна пройти психиатрическую экспертизу.
Отрабатывали много версий, в том числе и профессиональную деятельность. Но окончательная, которая привела к раскрытию – на бытовой почве. Мы смогли по ее показаниям найти орудие убийства – нож, которым она наносила телесные повреждения,
– пояснил Крищенко.
Коротко о жестоком убийстве Святославы Петровой:
- Около 03:00 7 марта тело убитой нашли прохожие на улице Бажана в Дарницком районе.
- На теле обнаружили признаки насильственной смерти – многочисленные ножевые ранения, а при ней было полицейское удостоверение.
- Впоследствии выяснилась, что жертва убийства – сотрудница киберполиции Святослава Петрова.
- Задержали женщину, которую подозревают в совершении преступления, они с Петровой были подругами.
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