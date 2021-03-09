Подруге убитой сотрудницы киберполиции Святославы Петровой сообщили о подозрении. 38-летней женщине инкриминируют умышленное убийство. Уже 9 марта суд изберет ей меру пресечения.

Сейчас подозреваемая задержана. Если в суде докажут ее вину, то женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

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Вероятная версия – убийство на бытовой почве

Как сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко, меру пресечения подозреваемой будут избирать 9 марта. Также женщина должна пройти психиатрическую экспертизу.

Отрабатывали много версий, в том числе и профессиональную деятельность. Но окончательная, которая привела к раскрытию – на бытовой почве. Мы смогли по ее показаниям найти орудие убийства – нож, которым она наносила телесные повреждения,

– пояснил Крищенко.

Коротко о жестоком убийстве Святославы Петровой: