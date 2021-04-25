На улице Бойчука в Киеве, в одном из подвалов, нашли тела двух людей. Обнаружили их после того, как потушили пожар.

В подвале нашли обгоревшие тела женщины и мужчины. О том, что в подвале после тушения обнаружили два трупа, спасатели сообщили полиции. Смотрите также В Одессе горел ресторан "Мистер Кэт": пожар тушили 38 пожарных Пожар в подвале на Печерске: что известно Произошло возгорание вечером 24 апреля.

Возгорание произошло в подвале многоэтажки на улице Бойчука.

На вызов о пожаре приехали спасатели и начали его ликвидировать.

После того, как огонь удалось обуздать, спасатели нашли в подвале тела двух мертвых людей.

По предварительной информации, они умерли в результате отравления угарным газом.

Тела направили на экспертизу, поэтому точную причину смерти установят позже.

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