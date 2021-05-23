Автомобиль принадлежит основателю сайта и фейсбук-сообщества dtp.kiev.ua Владу Антонову, который освещает аварии в столице, а также занимается бездомными животными.

К слову Разговаривала по телефону и попала под бетоносмеситель: ужасное ДТП в Киеве

Поджигателя авто нашли

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что оперативники провели комплекс розыскных действий, в частности, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что ночью мужчина подошел к авто с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег авто.

Им оказался 22-летний мужчина. Какими были его мотивы, в полиции не сообщают.

Благодаря слаженной работе оперативников и следователей личность поджигателя установлена. Это – 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства,

– рассказал Крищенко.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.



На вызов о поджоге выехали 15 спасателей / Фото ГСЧС

Поджог авто Влада Антонова: главное