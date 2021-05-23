Автомобиль принадлежит основателю сайта и фейсбук-сообщества dtp.kiev.ua Владу Антонову, который освещает аварии в столице, а также занимается бездомными животными.
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Поджигателя авто нашли
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что оперативники провели комплекс розыскных действий, в частности, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что ночью мужчина подошел к авто с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег авто.
Им оказался 22-летний мужчина. Какими были его мотивы, в полиции не сообщают.
Благодаря слаженной работе оперативников и следователей личность поджигателя установлена. Это – 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства,
– рассказал Крищенко.
Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.
При процессуальном руководстве прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.
На вызов о поджоге выехали 15 спасателей / Фото ГСЧС
Поджог авто Влада Антонова: главное
- Ночью 17 февраля, около 3:00 загорелось авто Volkswagen Touareg.
- Возгорание автомобиля произошло в самом центре Киева – на улице Гоголевской.
- В результате пожара повредило переднюю часть автомобиля и салон.
- Внедорожник принадлежит руководителю портала dtp.kiev.ua Владу Антонову.
- Авто имело соответствующие номера с надписью латинскими буквами Antonov.
- В сообществе, которым руководит Антонов, появилось сообщение, что поджигатели "известны".