Полиция нашла поджигателя авто основателя портала о столичных ДТП Антонова

23 мая 2021 , 14:56
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Источник:

МВД Украины

В Киеве полиция нашла мужчину, который умышленно поджег авто основателя портала dtp.kiev.ua Влада Антонова. Произошел поджог еще в феврале 2021 года.

Автомобиль принадлежит основателю сайта и фейсбук-сообщества dtp.kiev.ua Владу Антонову, который освещает аварии в столице, а также занимается бездомными животными.

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Поджигателя авто нашли

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил, что оперативники провели комплекс розыскных действий, в частности, просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили, что ночью мужчина подошел к авто с заранее подготовленной легковоспламеняющейся жидкостью и поджег авто.

Им оказался 22-летний мужчина. Какими были его мотивы, в полиции не сообщают.

Благодаря слаженной работе оперативников и следователей личность поджигателя установлена. Это – 22-летний уроженец города Глухов, ранее не судимый. В ходе обыска следователи изъяли из квартиры правонарушителя вещественные доказательства,
рассказал Крищенко.

Следователи Шевченковского управления полиции начали уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.

При процессуальном руководстве прокуратуры следователи сообщили фигуранту о подозрении. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 10 лет.


На вызов о поджоге выехали 15 спасателей / Фото ГСЧС

Поджог авто Влада Антонова: главное

  • Ночью 17 февраля, около 3:00 загорелось авто Volkswagen Touareg.
  • Возгорание автомобиля произошло в самом центре Киева – на улице Гоголевской.
  • В результате пожара повредило переднюю часть автомобиля и салон.
  • Внедорожник принадлежит руководителю портала dtp.kiev.ua Владу Антонову.
  • Авто имело соответствующие номера с надписью латинскими буквами Antonov.
  • В сообществе, которым руководит Антонов, появилось сообщение, что поджигатели "известны".

 

Автор: Вероніка Климська