На нем видно как по тому самому тротуару идут пешеходы. Пост возмутил киевлян.

О хорошие поступки Через 6 полос: в Киеве водители помогли перейти дорогу утке и утятам – видео

Люди пишут, что никто не наказывает таких нарушителей, поэтому они и допускают такое поведение.

"Безнаказанность порождает вседозволенность", пишет пользовательница фейсбука Рима Грановская.

В Киеве заметили очередного маршрутчика-наглеца: смотрите видео

Маршрутки исчезнут через 2 – 3 года

Такие примерные сроки озвучил мэр Виталий Кличко. Но запретить их работу никто из представителей власти не может. Поскольку юридически перевозчики своей деятельностью ничего не нарушают.

Преодолеть маршрутные такси в столице, по планам властей, должны путем создания современной и комфортной для киевлян альтернативы.