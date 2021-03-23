В Киеве 23 марта снова пошел снег. Похоже, что зима не хочет уступать. Осадки были кратковременными, но столицу успело засыпать.

Синоптики прогнозируют, что и 24 марта в Украине будет прохладно. Максимально в течение дня предполагается + 2... + 6 градусов, а ближайшей ночью будет даже мороз.

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Об этом пишет в Фейсбуке метеоролог Наталка Диденко.

Периодический снег и мокрый снег вероятен практически повсюду в Украине. Ветер будет дуть с север-востока, будет порывистым, до штормовых порывов,

– пишет она.

23 марта в столице также был снег.

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Какой будет погода в Киеве 24 марта

В Киеве 24-го марта ночью и утром вероятен снег и мокрый снег, днем – без существенных осадков. Колючий холодный ветер будет снижать температуру комфорта. Температура воздуха ночью -2… -4, на окраинах до -5 градусов, днем в среду +3… +5 градусов.

Когда же придет весна

Синоптики говорят, что ждать недолго – потеплеет, хотя и не существенно, в конце недели.