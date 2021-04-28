В Киеве Днем 28 апреля ожидают теплую и солнечную погоду. Впрочем, ночью будут заморозки на поверхности почвы от 0 до минус 5 градусов.

Ночью синоптики обещают заморозки и в воздухе. Температура опустится от 0 до минус 2 градусов.

О погоде в Украине Прогноз погоды на 28 апреля: солнечно, но заморозки не отступают

Такая погода будет наблюдаться на территории всей Украины. Днем 28 апреля днем ​​будет солнечно и безоблачно. В Киеве ожидают до 13 градусов тепла.

Прогноз на 29 апреля

В столице "чистый четверг" будет с ветреным солнышком, но без осадков.

Ночные заморозки будут постепенно отступать, разве еще где-то зацепятся за почву. День принесет комфортные +14 градусов. Не успеем оглянуться, как и до +20 дойдем,

– пишет метеоролог Наталья Диденко.

Напомним, что совсем недавно, 26 апреля, в Киевской области шел сильный снег. Аномальное явление было зафиксировано в городе Богуславе и других регионах.