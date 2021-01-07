В Киеве с 7 по 8 января ожидают снег и гололедицу на дорогах. Местами прогнозируют сильные порывы ветра.

Такими данными поделились в Укргидрометцентре. Об этом информирует их сайт.

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Какой будет погода в Киеве 7–8 января

Вечером в столице прогнозируют плюсовую температуру – 2–3 градуса и снег. А вот ночью может ударить небольшой мороз – поэтому утром вероятно на дорогах появится гололедица.

Как вести себя водителям во время гололеда: советы

управляя авто при сложной погоде, выбирайте умеренную скорость и соблюдайте безопасную дистанцию между транспортом;

учитывайте особенности и состояние авто, а также дорожного покрытия;

обращайте особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятна гололедица;

избегайте любых рискованных маневров;

по возможности перенесите поездку на светлое время суток;

подготовьте свой автомобиль к зиме. Обязательно необходимо сменить летнюю резину на зимнюю;

по возможности не выезжайте на дальние расстояния, чтобы не стать заложником непогоды;

если в дальнюю дорогу необходимо отправиться, следует иметь достаточный запас горюче-смазочных материалов и заряженную батарею мобильного телефона;

когда во время движения вы увидели, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, вызовите на помощь Службу спасения "101" или полицию.

Сайт 24 канала подготовил инфографику для водителей – что делать, если на дороге гололедица.

9 января также ожидают снег в столице. В частности, ночью столбик термометра опустится до -2...-4 градусов. Днем будет немного теплее – -1...+2 градусов.