Согласно прогнозам Укргидрометцентра, почти до конца недели в Киеве будет очень жаркая и сухая погода. Лишь 11 июля местами пройдут грозы.
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Относительно комфортной будет только температура воздуха ночью.
Ниже +30 не будет
Погода в Киеве 8 июля / Иллюстрация Укргидтрометцентра
Специалисты считают, что днем 8 июля в Киеве столбики термометров будут показывать +30... +32 градуса. Только ночью станет более прохладно – до +17... +19 градусов.
Погода в Киеве 9 июля / Иллюстрация Укргидтрометцентра
9 июля в столице также будет солнечно и жарко. Днем солнце прогреет воздух до +30... +32 градусов, а ночью температура опустится до отметки +18... +20 градусов.
Погода в Киеве 10 июля / Иллюстрация Укргидтрометцентра
Такая же адская жара ожидает киевлян и 10 июля. Ночью жители столицы вновь увидят на термометрах комфортные +18... +20 градусов, а днем – уже традиционные +30... +32.
Погода в Киеве 11 июля / Иллюстрация Укргидтрометцентра
Только с 11 июля надежды жителей Киева на дождь могут оправдаться. Впрочем, вероятно, что осадки не принесут облегчения и не спасут от жары. Синоптики прогнозируют +31... +33 градуса днем. И +19... +21 ночью.
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