Согласно прогнозам Укргидрометцентра, почти до конца недели в Киеве будет очень жаркая и сухая погода. Лишь 11 июля местами пройдут грозы.

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Относительно комфортной будет только температура воздуха ночью.

Ниже +30 не будет



Погода в Киеве 8 июля / Иллюстрация Укргидтрометцентра

Специалисты считают, что днем 8 июля в Киеве столбики термометров будут показывать +30... +32 градуса. Только ночью станет более прохладно – до +17... +19 градусов.



Погода в Киеве 9 июля / Иллюстрация Укргидтрометцентра

9 июля в столице также будет солнечно и жарко. Днем солнце прогреет воздух до +30... +32 градусов, а ночью температура опустится до отметки +18... +20 градусов.