В Киев идут сильные морозы – ожидается похолодание до -15 градусов. Из-за этого власть отменяет все запланированные продуктовые ярмарки.

По прогнозу Украинского гидрометцентра ночью 16 января температура может опуститься до -17 градусов. Холодная погода сохранится 17 – 18 января. Об этом сообщает сайт КГГА.

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Кроме того, 15 января в течение дня снова ожидается снег.

Что делать чтобы не замерзнуть – рекомендации КГГА

Одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна.

Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, поднимайте воротник.

Надевайте только сухую обувь, а также стоит помнить, что она не должна сдавливать ногу;

Не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-то высококалорийное. Замерзли – также съешьте что-нибудь.

Заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.

Двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела.

Подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться.

Категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком.

Нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла.

Ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.

Обратите внимание! В Киеве обустроены 33 пункта обогрева, 10 из которых – в круглосуточном режиме. Вот их адреса.