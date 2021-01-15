В Киеве из-за морозов отменили уличные ярмарки: что известно
В столице ждут сильные морозы / pixabay
В Киев идут сильные морозы – ожидается похолодание до -15 градусов. Из-за этого власть отменяет все запланированные продуктовые ярмарки.
По прогнозу Украинского гидрометцентра ночью 16 января температура может опуститься до -17 градусов. Холодная погода сохранится 17 – 18 января. Об этом сообщает сайт КГГА.
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Кроме того, 15 января в течение дня снова ожидается снег.
Что делать чтобы не замерзнуть – рекомендации КГГА
- Одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна.
- Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, поднимайте воротник.
- Надевайте только сухую обувь, а также стоит помнить, что она не должна сдавливать ногу;
- Не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-то высококалорийное. Замерзли – также съешьте что-нибудь.
- Заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.
- Двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела.
- Подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться.
- Категорически нельзя касаться металла ни голыми руками, ни языком.
- Нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла.
- Ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или возле горячих радиаторов.
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