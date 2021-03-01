В первую весеннюю неделю в Киеве ожидается теплая погода. Но в пятницу может еще пойти снег.

По прогнозу в понедельник, 1 марта, в столице без существенных осадков. Температура воздуха днем от 2 до 4 градусов тепла.

Читайте также Прогноз погоды на 1 марта: первый день весны будет солнечным и ясным

В течение следующих 4 дней в Киеве ожидается солнечная погода. В четверг столбик термометра поднимется до +10.

Впрочем, зима еще будет напоминать о себе незначительными морозами ночью. В конце рабочей недели в пятницу, 5 марта, днем, несмотря на плюсовую температуру, ожидается мокрый снег.

Погода в Украине

Первые дни весны в Украине будут влажными, но температурный фон существенно не изменится. Синоптики прогнозируют небольшой мокрый снег в отдельных регионах нашей страны. Минусовых температур в начале марта не стоит ждать. Исключением из правила являются лишь Карпаты.