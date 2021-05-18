Видео с камер наблюдения мэр опубликовал в своем телеграм-канале. Также он написал, как относится к этому.
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Когда к дому подъехал автобус со спецотрядом и следователями СБУ. Некоторые из правоохранителей поднялись к нему и несколько раз стучали в дверь.
Как впоследствии пояснили правоохранители в присутствии журналистов, они пришли в другую квартиру. Речь идет о помещении 2 этажами ниже.
Мы пришли с обысками в эту квартиру, а именно к людям, которые ее арендуют. К другим жильцам мы никаких претензий не имеем,
– сказал сотрудник полиции.
Кличко назвал версию о масштабной операции против контрабандистов неубедительной. Также он призвал правоохранителей быть более тщательными.
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