Видео с камер наблюдения мэр опубликовал в своем телеграм-канале. Также он написал, как относится к этому.

К теме Пошли к соседям: СБУ проводит обыски в доме Кличко – видео

Подробнее об этом инциденте

Когда к дому подъехал автобус со спецотрядом и следователями СБУ. Некоторые из правоохранителей поднялись к нему и несколько раз стучали в дверь.

Как впоследствии пояснили правоохранители в присутствии журналистов, они пришли в другую квартиру. Речь идет о помещении 2 этажами ниже.

Мы пришли с обысками в эту квартиру, а именно к людям, которые ее арендуют. К другим жильцам мы никаких претензий не имеем,

– сказал сотрудник полиции.

Кличко назвал версию о масштабной операции против контрабандистов неубедительной. Также он призвал правоохранителей быть более тщательными.

Полиция заходит в дом Кличко: видео 24 канала

Обратите внимание! В Киеве 12 и 13 мая обыскали помещение нескольких коммунальных учреждений Киева. В частности, правоохранители были в Департаменте градостроительства, Киевзеленстрое, Киевском институте земельных отношений, Спецжилфонде, Киевавтодоре, в департаментах земельных ресурсов и социальной политики и в Киевгорсвете. Впоследствии пришли и на Киевский электровагоноремонтный завод.