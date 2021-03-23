В Киеве поймали педофила, который показывал половой орган 14-летней девочке прямо на детской площадке. Его задержал прохожий и сдал полиции.

Педофил, у которого кстати паспорт другой страны, был пьян. Он увидел ребенка на площадке, подошел и стал приставать и показал девочке половой орган.

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Девочке помог прохожий

Это увидел другой мужчина, который просто шел по улице. Он решил вмешаться – остановил педофила и удерживал его до прибытия полиции, которую сам и вызвал.

Инцидент произошел на улице Червонозаводской в ​​Святошинском районе столицы. Педофилу грозит тюрьма до 5 лет.

Задержанный педофил / Фото Нацполиции

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