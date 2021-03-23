Показал половой орган на детской площадке: в Киеве арестовали педофила-иностранца
В Киеве поймали педофила, который показывал половой орган 14-летней девочке прямо на детской площадке. Его задержал прохожий и сдал полиции.
Источник:24 канал
Педофил, у которого кстати паспорт другой страны, был пьян. Он увидел ребенка на площадке, подошел и стал приставать и показал девочке половой орган.
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Девочке помог прохожий
Это увидел другой мужчина, который просто шел по улице. Он решил вмешаться – остановил педофила и удерживал его до прибытия полиции, которую сам и вызвал.
Инцидент произошел на улице Червонозаводской в Святошинском районе столицы. Педофилу грозит тюрьма до 5 лет.
Задержанный педофил / Фото Нацполиции
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