Что известно о полицейской спецоперации
Правоохранители прибыли в квартиру по вызову о семейной ссоре. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из ружья в полицейского и гражданского.
Важно Киевского стрелка задержала полиция
В результате патрульный получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение лица. В то же время стрелявший закрылся в квартире, а потом поджег ее. Правоохранители провели спецоперацию, а местных жителей вывели из здания.
Правоохранители возле дома, где забаррикадировался нападающий / Фото МВД
На место происшествия прибыли спасатели. Они ликвидировали пожар.
Смотрите видео эвакуации местных жителей:
Правоохранители со служебной собакой начали штурмовать квартиру. На фото видно задымленный подъезд полицейских и спасателей. Силовики выбили дверь в горящее помещение.
Силовики штурмовали квартиру / Фото МВД
Стрелка задержали и вывели из дома. Его посадили в полицейский автомобиль и повезли в участок. Огонь открывать не пришлось.
"Голосеевского стрелка" задержали / Фото МВД
К счастью, во время спецоперации никто не пострадал.