Что известно о полицейской спецоперации

Правоохранители прибыли в квартиру по вызову о семейной ссоре. На месте происшествия владелец помещения выстрелил из ружья в полицейского и гражданского.

Важно Киевского стрелка задержала полиция

В результате патрульный получил огнестрельное ранение руки, а другой человек – ранение лица. В то же время стрелявший закрылся в квартире, а потом поджег ее. Правоохранители провели спецоперацию, а местных жителей вывели из здания.

Правоохранители возле дома, где забаррикадировался нападающий / Фото МВД

На место происшествия прибыли спасатели. Они ликвидировали пожар.

Смотрите видео эвакуации местных жителей:

Правоохранители со служебной собакой начали штурмовать квартиру. На фото видно задымленный подъезд полицейских и спасателей. Силовики выбили дверь в горящее помещение.

Силовики штурмовали квартиру / Фото МВД

Стрелка задержали и вывели из дома. Его посадили в полицейский автомобиль и повезли в участок. Огонь открывать не пришлось.



"Голосеевского стрелка" задержали / Фото МВД

К счастью, во время спецоперации никто не пострадал.

Обратите внимание! По данным СМИ, к таким действиям мужчина прибег якобы из-за рейдерского захвата квартиры.