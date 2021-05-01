Про те, що підозрюваний – друг матері, повідомила потерпіла дівчинка. Чоловік якраз перебував у них у гостях – з 18:00 до 2:00.

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За попередньою інформацією, о 2:00 мати відпустила свою неповнолітню доньку на загальний коридор багатоповерхівки – аби вона зателефонувала подрузі.

Жінка спала, поки о 3:40 її не розбудили правоохоронці, які прибула на виклик. Схоже, її не хвилювало, чому дитина так довго не повертається додому.

На місці працювали поліцейські, вони з'ясовують усі обставини. Дівчинку-підлітка забрали у лікарню. Було зґвалтування чи ні – встановлюватиме слідство.

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