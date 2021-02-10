Мужчины спортивного телосложения, что собирались в Киеве для проведения акций протеста против блокировки пророссийских пропагандистских каналов, хранили немалое количество вооружения.

После довольно долгого и относительно вялого противостояния представителей "Нацкорпуса" и собранных политиками из ОПЗЖ титушек полицейские пригласили в районный участок полиции более 100 мужчин.

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Также правоохранители открыли уголовное производство по статьям о подготовке к преступлению и хулиганстве. Квалификацию события могут изменить.

Помповые ружья и гранаты



У титушек, которые должны были протестовать против блокирования антиукраинских каналов, нашли оружие / Фото пресс-службы полиции Киева

Как отметил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, во время обыска в помещении, где собирались титушки, полицейские нашли пистолеты, помповое ружье, гранаты и патроны.

Все запрещенные вещи изъяли и отправили на экспертизу.

Как только мы получили сообщение, что две группы людей собрались у здания на Тверском тупике, на вызов выехали дополнительные резервы правоохранителей, которые обеспечили правопорядок и провели первоочередные следственные действия. В частности в результате обыска в помещении правоохранители изъяли несколько единиц оружия и гранаты, которые направлены на исследование. Будет устанавливаться их происхождение и цель хранения. Кроме того, в территориальное управление полиции приглашены более ста человек, с которыми проводят процессуальные действия,

– отметил Крищенко.

Задержали ли кого-то из титушек, неизвестно.



К чему именно готовились титушки пока неизвестно / Фото пресс-службы полиции Киева