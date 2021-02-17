По подозрению в сексуальном насилии в отношении детей задержали злоумышленников полицейские Киева. Жертвами изнасилований стали 9-летний школьник и 18-летний юноша.

Преступления произошли в Голосеевском и Оболонском районах Киева и были систематическими.

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Расследование в отношении злоумышленников еще продолжается, но правоохранители их уже задержали.

Один насиловал пасынка, а другой – соседа

Правоохранители утверждают, что 28-летний мужчина целый год насиловал 9-летнего пасынка. Он нападал на парня, когда мать пострадавшего была на работе. О преступлении стало известно лишь тогда, когда школьник рассказал все матери.

По другому делу проходит 47-летний киевлянин, который живет в том же многоквартирном доме, и 18-летний юноша. Насиловал он его якобы систематически в течение года. То есть на момент совершения преступления потерпевший не был совершеннолетним.

Где содержатся подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетних неестественным способом, неизвестно.

Если вину мужчин докажут в суде, им грозит от 7 до 12 лет заключения