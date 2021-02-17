Полицейские Киева задержали насильников школьника и 18-летнего парня
По подозрению в сексуальном насилии в отношении детей задержали злоумышленников полицейские Киева. Жертвами изнасилований стали 9-летний школьник и 18-летний юноша.
Источник:OBOZREVATEL
Преступления произошли в Голосеевском и Оболонском районах Киева и были систематическими.
Смотрите также Полицейские рассказали детали отравления школьниц из Боярки
Расследование в отношении злоумышленников еще продолжается, но правоохранители их уже задержали.
Один насиловал пасынка, а другой – соседа
Правоохранители утверждают, что 28-летний мужчина целый год насиловал 9-летнего пасынка. Он нападал на парня, когда мать пострадавшего была на работе. О преступлении стало известно лишь тогда, когда школьник рассказал все матери.
По другому делу проходит 47-летний киевлянин, который живет в том же многоквартирном доме, и 18-летний юноша. Насиловал он его якобы систематически в течение года. То есть на момент совершения преступления потерпевший не был совершеннолетним.
Где содержатся подозреваемые в изнасиловании несовершеннолетних неестественным способом, неизвестно.
Если вину мужчин докажут в суде, им грозит от 7 до 12 лет заключения
Поделиться новостью