Об этом рассказали в пресс-службе Укрзализныци, отметив, что руководство оператора железных дорог заинтересовано в сотрудничестве с полицией. Также в УЗ отметили необходимость искоренения противоправных коррупционных явлений.
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Чиновники говорят, что уголовное производство, по которому проводят обыски, открыто в начале 2021 года.
Завладение средствами завода
- Согласно открытым данным, полицейские подозревают должностных лиц электровагоноремонтного завода в краже бюджетных денег в особо крупном объеме.
- Само преступление произошло якобы в 2019 году.
- Кто именно является фигурантом производства, а также о каких суммах идет речь, правоохранители пока не сообщили.
Руководство Укрзализныци создает все необходимые условия для работы представителей правоохранительных органов и подчеркивает свою заинтересованность в искоренении любых противоправных явлений в работе компании,
– подчеркнули в компании.