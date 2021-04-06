Медик остановил служебную машину, в которой находились киевские бойцы полка особого назначения №1, и попросил помочь ему добраться до больницы в Вышгороде. Правоохранители мужчине не отказали.

Как отметили в пресс-службе Министерства внутренних дел, врач спешил к 8-летнему мальчику, который нуждался в срочной операции. Правоохранителям мужчина представился сосудистым хирургом одного из медицинских учреждений Киева.

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Пострадавший мальчик, по словам медика, получил серьезную травму ноги с большой кровопотерей.

Что известно о помощи полицейских врачу в Киеве

Инцидент произошел на выходных ночью в Деснянском районе столицы. Машину полиции остановил мужчина в спецодежде и с сумкой врача.

На просьбу врача лейтенант полиции Петр Гриб и его напарник почти мгновенно включили проблесковые маячки и повезли мужчину в медицинское учреждение.



Спецпназовцы полиции отвезли хирурга на срочную операцию ребенка / Фото МВД Украины

Врач и родители мальчика поблагодарили полицейских за беспрепятственное и срочное сопровождение хирурга, ведь травма могла привести к ухудшению состояния здоровья и даже инвалидности,

– отметили в пресс-службе МВД.

Полицейские Киева нередко помогают людям, которые просят их сопроводить машины или куда-то подвезти.