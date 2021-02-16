Полицейские рассказали детали отравления школьниц из Боярки
Ученицы лицея "Гармония" под Киевом 16 января наглотались таблеток, из-за чего одна из них погибла. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и опрашивают свидетелей.
Источник:фейсбук полиции Киевщины
Детали отравления школьниц в Боярке
На проверке девушки пошли в аптеку и купили лекарство от спазмов "Дротаверин".
Важно Возле Киева 12-летние девушки наглотались неизвестного вещества: одна из них погибла
В помещении лицея 12-летняя и 13-летняя школьницы выпили каждая по 40 таблеток. Их уже без сознания нашли одноклассницы, которые и забили тревогу.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, киберполиция и ювенальная превенция полиции Киевщины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей,
– рассказали в полиции.
Правоохранители добавили, что препарат "Дротаверин" является аналогом лекарств "НО-ШПА" и отпускается без рецепта. По этой причине следователи незамедлительно направили письма в Гослекслужбы о законности продажи лекарственных препаратов детям. Кроме того, они обратились в Департамент здравоохранения Киевской ОГА по предотвращению таких нарушений в будущем.
Что известно об отравлении школьниц
- Семиклассницы играли в "игру", которую увидели в сети Tik Tok.
- На видео говорили о том, что следует выпить 40 таблеток и "посмотреть, что будет".
- Из-за такого "развлечения" одна девочка умерла, а другую – увезли в больницу.
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