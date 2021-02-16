Ученицы лицея "Гармония" под Киевом 16 января наглотались таблеток, из-за чего одна из них погибла. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии и опрашивают свидетелей.

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На проверке девушки пошли в аптеку и купили лекарство от спазмов "Дротаверин".

Важно Возле Киева 12-летние девушки наглотались неизвестного вещества: одна из них погибла

В помещении лицея 12-летняя и 13-летняя школьницы выпили каждая по 40 таблеток. Их уже без сознания нашли одноклассницы, которые и забили тревогу.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции, киберполиция и ювенальная превенция полиции Киевщины. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии, опрашивают свидетелей,

– рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что препарат "Дротаверин" является аналогом лекарств "НО-ШПА" и отпускается без рецепта. По этой причине следователи незамедлительно направили письма в Гослекслужбы о законности продажи лекарственных препаратов детям. Кроме того, они обратились в Департамент здравоохранения Киевской ОГА по предотвращению таких нарушений в будущем.

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