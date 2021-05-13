Об очередном преступлении правоохранители узнали от владелицы дома в селе Хотов Киевской области. 57-летняя женщина рассказала полиции, что неизвестные ворвались в ее дом и похитили 7 тысяч долларов.

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Следователи, прибывшие на место происшествия, установили местонахождение предполагаемых воров с помощью камер наблюдения.

Причастны к 3 кражам



Злоумышленники пользовались обычными инструментами / Фото полиции Киевской области

Злоумышленников задержали. Ими оказались 40-летние граждане Грузии, проживавшие в Днепре. Совершать преступления мужчины ездили в Киевскую область.

Перемещались вероятные воры на легковушке с европейской регистрацией.

В машине злоумышленников полицейские нашли инструменты для проникновения в помещение.

Фигурантов производства поместили в изолятор временного содержания.



Злоумышленников задержали с награбленным / Фото полиции Киева

Правоохранители утверждают, что иностранцы совершали кражи днем. Они якобы врывались в дома состоятельных лиц, отжимая окна. Злоумышленники забирали драгоценности и убегали.



40-летних грузинов могут посадить в тюрьму на 6 лет / Фото полиции Киевской области

Следователи установили, что мужчины причастны к краже в селе Хотов, а также к по меньшей мере двум аналогичным случаям в поселке Глеваха. Обоим злоумышленникам инкриминируют совершение кражи группой лиц по предварительному сговору. Если суд признает их виновными, мужчин могут посадить в тюрьму на срок от 3 до 6 лет.

Сейчас правоохранители решают вопрос об объявлении задержанным подозрения. Вскоре суд будет избирать им меру пресечения.