После проверки, информацию о смерти женщины передадут в Государственное бюро расследований. Из-за чего именно скончалась задержанная, выясняет судебно-медицинский эксперт.
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Полицейские говорят, что никаких жалоб на здоровье от женщины не поступало.
Что известно о смерти задержанной в полиции Киева
- Женщину без постоянного места жительства задержали в одном из магазинов Святошинского района столицы. Ранее она неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.
- По факту совершения ею преступления правоохранители открыли уголовное производство. Саму же женщину задержали и посадили в изолятор временного содержания.
- Она находилась в помещении одна.
- Утром полицейские обнаружили задержанную мертвой.
На месте происшествия работали врачи, которые пытались реанимировать женщину. Следователи изучили записи с камер наблюдения.