34-летний мужчина, который погиб во время мощного взрыва в селе Боярка под Киевом, вероятно, сам хотел совершить преступление. По данным правоохранителей, он пытался заложить самодельную взрывчатку под домом своей бывшей.

По словам руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова, следователи узнали, что погибший был уроженцем Крыма, но долгое время жил в столице.

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Как выяснили правоохранители, мужчина недавно одолжил деньги своей подруге. Когда же между парой произошла ссора, злоумышленник решил отомстить женщине, которая отказалась возвращать задолженное.

Не дошел несколько метров



Бомба, которая внезапно взорвалась в руках мужчины / Фото полиции Киева

Полицейские считают, что мужчина специально для мести оборудовал мастерскую и приобрел необходимые для изготовления бомбы вещества.

Сделав самодельное взрывное устройство, злоумышленник приехал в Боярку на такси. Но через несколько минут после прибытия по адресу произошел взрыв.

До дома, где живет женщина, мужчина не дошел несколько метров, а бомба взорвалась у него в руках.

Взрыв был очень мощным – полицейские даже не смогли своевременно понять, что в результате инцидента кто-то погиб.

По факту взрыва копы расследуют уголовное производство по статье об умышленном убийстве. По делу назначено несколько экспертиз.