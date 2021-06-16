Полицейские до сих пор не смогли установить личность грабителя. Поэтому они обратились к жителям столицы с просьбой поделиться любой информацией, которая поможет раскрыть преступление.

Смотрите также Думал, что ворует бампер: в Одессе задержали предполагаемого убийцу студента

Если злоумышленника задержат, а его вину докажут в суде, ему грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о нападении на магазин "КЮЗ" в Киеве

Мужчина с ружьем зашел в ювелирный магазин на улице Голосеевской, 19 в 18:18. Он сразу начал угрожать сотрудникам заведения и начал обчищать витрины.

Забрав драгоценности, злоумышленник скрылся. В 18: 24 он уже заходил на станцию метро "Голосеевская".

Через 22 минуты спустя мужчина вышел на поверхность из подземки на "Почайной".



После нападения мужчина снял маску / Фото полиции Киева

Преступление следователи квалифицировали как разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах.

Приметы злоумышленника: рост 180–185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

Всех, кто владеет информацией о преступлении, полицейские просят позвонить по номерам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или на спецлинию 102.

Смотрите видео разбойного нападения на магазин "КЮЗ" в Киеве: