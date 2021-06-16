Полиция ищет грабителя, обчистившего ювелирку: Киевский завод предлагает большое вознаграждение

Правоохранители Киева разыскивают злоумышленника, который 22 мая совершил разбойное нападение на магазин Киевского ювелирного завода. За информацию, которая поможет найти мужчину, производитель объявил 100 тысяч гривен награды.

Полицейские до сих пор не смогли установить личность грабителя. Поэтому они обратились к жителям столицы с просьбой поделиться любой информацией, которая поможет раскрыть преступление.

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Если злоумышленника задержат, а его вину докажут в суде, ему грозит от 8 до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Что известно о нападении на магазин "КЮЗ" в Киеве

Мужчина с ружьем зашел в ювелирный магазин на улице Голосеевской, 19 в 18:18. Он сразу начал угрожать сотрудникам заведения и начал обчищать витрины.

Забрав драгоценности, злоумышленник скрылся. В 18: 24 он уже заходил на станцию метро "Голосеевская".

Через 22 минуты спустя мужчина вышел на поверхность из подземки на "Почайной".



После нападения мужчина снял маску / Фото полиции Киева

Преступление следователи квалифицировали как разбой, направленный на завладение имуществом в особо крупных размерах.

Приметы злоумышленника: рост 180–185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

Всех, кто владеет информацией о преступлении, полицейские просят позвонить по номерам: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или на спецлинию 102.

Смотрите видео разбойного нападения на магазин "КЮЗ" в Киеве: