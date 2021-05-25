Полиция Киева разыскивает мужчину, который избил битой водителя: назвали фамилию

В Киеве полиция разыскивает Романюту Романа Александровича, который 23 мая совершил конфликт на дороге и избил битой водителя Ford. Агрессивный мужчина разбил ему голову.

Романюту подозревают в избиении людей и крушении машины. Инцидент произошел на улице Здолбуновской.

Мы об этом писали Из-за гудка: в Киеве водитель внедорожника с битой избил другого – видео 18+

Предлагают сдаться добровольно

Информацию о розыске и фамилию подозреваемого обнародовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Просьба ко всем, кто знает о местонахождении Романа Романюты – сообщить об этом в полицию по номеру 102. Либо сам господин Романюта может сообщить... и за ним приедет полиция,

– написал Геращенко.

Подробности инцидента

Водитель Volkswagen Touareg пошел на разворот, не пропустив при этом машину, которая двигалась по встречной полосе.

Чтобы избежать столкновения, водителю "американца" пришлось уменьшать скорость и сигналить.

После гудка водитель "немца" почему-то обиделся и начал преследовать Ford. Он начал подрезать оппонента и провоцировать аварийные ситуации.

Впоследствии агрессивный мужчина вышел из машины и начал угрожать применить газовый баллончик. После этого он сел во внедорожник, но услышал замечание о необходимости изучить правила дорожного движения.

Тогда злоумышленник сфотографировал номера Ford, закрыл лицо и достал из багажника биту.

В результате инцидента водитель "американца" получил ранение головы. Злоумышленник скрылся до приезда полицейских.

Смотрите видео избиения водителя Ford в Киеве: