Полиция разыскала мужчину, который избил битой водителя в Киеве

Полицейские разыскали мужчину, который недавно избил битой водителя в Киеве. Злоумышленником оказался не тот человек, которого призвал искать заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

После инцидента Геращенко распространил информацию, что агрессивного мужчину якобы зовут Роман Романюта. Заместитель главы МВД попросил неравнодушных помочь найти его.

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Виновника нашли

Уже 25 мая потерпевшая сторона в фейсбуке сообщила, что с ней сконтактировался Евгений Манесенко. Мужчина признал свою вину, попросил прощения и компенсировал материальный ущерб.

По словам виновника инцидента, он готов отвечать согласно законодательству.

Геращенко ошибся с именем подозреваемого

В то же время Роман Романюта в фейсбуке написал, что "плавает в лучах славы".

Печально, что внимание к моей скромной персоне привлекли в негативном контексте и из-за событий, участником которых я не был,

– отметил Романюта.

Он уточнил, что со времени инцидента никто из полиции с ним не контактировал. Мужчина порекомендовал Геращенко тщательно изучать видео, прежде чем обвинять кого-то. "Невооруженным глазом видно, что мое фото и человек на видео – два разных лица", – добавил он.

Романюта также отметил, что в качестве извинения для него будет достаточно редактирования сообщения, в частности правильные данные имени нападающего.

Мужчина избил битой водителя авто: что известно

23 мая в Киеве водитель Volkswagen Touareg пошел на разворот, не пропустив при этом машину, которая двигалась по встречной полосе. Чтобы избежать столкновения, водитель Ford уменьшил скорость и начал сигналить.

В ответ мужчина, который был за рулем Volkswagen, начал преследовать Ford, подрезать его и провоцировать аварийные ситуации.

Впоследствии агрессивный мужчина вышел из машины и начал угрожать применить газовый баллончик. После этого он сел в внедорожник, но услышал замечание о необходимости изучить правила дорожного движения. Тогда злоумышленник сфотографировал номера Ford, закрыл лицо и достал из багажника биту.

В результате инцидента водитель Ford получил ранения головы, а злоумышленник скрылся.

Геращенко в фейсбуке призвал искать виновника 43-летнего Романа Романюту.

Смотрите видео избиения водителя Ford в Киеве: