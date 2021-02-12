Тонны ковидного мусора: полиция нашла незаконную свалку медицинских отходов
Полиция обнаружила в Киевской и Николаевской областях незаконные свалки опасных медицинских отходов. Предприятие, которое свозило туда мусор привлекут к ответственности.
Источник:Нацполиция
Правоохранители подчеркивают, что фирма свозила эпидемически опасные медицинские отходы к складским помещениям, которые не предусматривают хранения и утилизации такого мусора.
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Что нашли на свалке
- тонны использованного медицинского инструмента,
- лекарственные диагностические и дезинфекционные средства,
- органические медицинские отходы,
- предметы с остатками биологических жидкостей.
Также отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.
Полиция нашла незаконную свалку медицинских отходов: смотрите фото и видео
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Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения.
Как накажут предпринимателей
Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребления властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
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