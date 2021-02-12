Полиция обнаружила в Киевской и Николаевской областях незаконные свалки опасных медицинских отходов. Предприятие, которое свозило туда мусор привлекут к ответственности.

Правоохранители подчеркивают, что фирма свозила эпидемически опасные медицинские отходы к складским помещениям, которые не предусматривают хранения и утилизации такого мусора.

Читайте также В Украине за сутки обнаружили 4773 случая заражения коронавирусом: статистика

Что нашли на свалке

тонны использованного медицинского инструмента,

лекарственные диагностические и дезинфекционные средства,

органические медицинские отходы,

предметы с остатками биологических жидкостей.

Также отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, в том числе деятельность которых связана с СОVID-19.

Полиция нашла незаконную свалку медицинских отходов: смотрите фото и видео

Смотрите видео об этой страшной находке​

Согласно правилам уничтожения лекарственных и биологических средств, не подлежащих дальнейшему использованию, они приобретают статус отходов и передаются для уничтожения.

Как накажут предпринимателей

Следователи полиции Киевской области начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации злоупотребления властью или служебным положением. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о дополнительной квалификации действий за нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.