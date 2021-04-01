В Николаеве утром 1 апреля освободили киевлянина, которого 3 года удерживали в плену. Также его объявили в розыск. Злоумышленники хотели завладеть квартирой мужчины. Впоследствии оказалось, что есть и другие жертвы этой преступной группировки.

Пострадавший житель Киева находился в списке пропавших без вести с 2017 года. Вероятно, похитители хотели завладеть его недвижимостью в Киеве.

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Следственные действия в помещении подозреваемых

Правоохранители получили информацию о месте пребывания киевлянина в Николаеве. Когда они проводили осмотр помещения злоумышленников, там обнаружили двух человек – 52-летнего потерпевшего и 49-летнего киевлянина. Их, вероятно, насильно удерживали в доме.



Место, где спали удерживаемые / Фото Нацполиции

Подробнее о задержанных

К операции задержания привлекли правоохранителей из 3 областей. Задержали уроженцев Николаевской и Запорожской областей. Все задержанные имеют разный возраст – примерно 63, 52 и 47 лет (родились в 1958, 1969 и 1974 годах).



Один из задержанных во дворе дома / Фото Нацполиции

Мужчин доставили в управление полиции, чтобы провести следственные действия и установить роли каждого из них. Также правоохранители готовят подозрение, которое должны объявить всем троим злоумышленникам.

Задержанный подписывает документ / Фото Нацполиции

Другие преступления этой группы

Сообщают, что во время расследования в полицию обратилась еще одна женщина.

Она сообщила, что эти же люди завладели ее домом.

Саму женщину поселили в частный дом одного из сел Николаевщины.

Сейчас проверяют причастность группы подозреваемых к этому преступлению.

Также правоохранители пытаются установить были ли другие пострадавшие в результате их действий.

Что грозит за такое нарушение

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям. Мужчин обвиняют в незаконном лишении свободы и похищении человека, а также в мошенничестве. Если вину злоумышленников докажут, им грозит до 12 лет тюрьмы.

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Правоохранители в доме, где держали пленных / Фото Нацполиции