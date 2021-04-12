Киевская полиция отчиталась о том, что мужчина, который облил зеленкой помещения КП "Киевблагоустройство" задержан. Злоумышленнику грозит до 7 лет тюрьмы.

Впрочем, это не только из-за зеленки, но и за то, что у задержанного нашли незаконное оружие. Хулигану 29 лет, он киевлянин.

Ранее мы писали Угрозы, зеленка, поврежденные авто: кто запугивает Киевблагоустройство

Атака на Киевблагоустройство

Напомним, что в конце прошлой недели неизвестные люди совершили атаку на КП "Киевблагоустройство" и его руководство. Сначала угрозы получил директор КП Николай Бойко – под его дом принесли "коктейли Молотова", облили бензином ворота и оставили записку.

На следующий день атаку провели и на само предприятие: забросали помещение и машины коммунальщиков зеленкой и обрисовали забор.

Связывают с демонтажем МАФов

Руководство предприятия эти нападения связывает с активным демонтажем МАФов, который проходит в Киеве в последнее время. МАФовики открыто угрожали работникам предприятия.

Пока неизвестно имеет ли отношение задержанный ко всем эпизодам, вероятно он действовал не один.