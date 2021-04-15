В Киеве полиция 15 апреля пришла с обыском в столичный филиал "Укрзализныци". Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов.

В УЗ заявили, что всячески способствуют следствию. Предприятие предоставит все необходимые документы, предусмотренные законодательством.

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Правоохранители расследуют возможные злоупотребления при закупке масел и смазочных материалов. Следствие установило, что в 2019 – 2021 годах их покупали по ценам выше рыночных.

Других деталей ни в компании, ни в Нацполиции пока не сообщают.

Недавно в Киеве правоохранители пришли с обыском и на ВДНХ – СБУ расследует дело о злоупотреблении служебным положением.