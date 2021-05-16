Инцидент произошел по адресу Нижнеюрковская, 31. В полиции 24 каналу пока отказались комментировать ситуацию. Поэтому мы ожидаем официальный комментарий правоохранителей.

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Правоохранители прибыли на территорию фабрики около 19:00.

По словам продюсера Ready In LED Паши Пластика, полиция объяснила свои действия превентивной операцией из-за нарушения карантина. Однако никто из правоохранителей не ответил, какие именно карантинные правила нарушили.

Пластик отметил, что всех посетителей пропускали на концерт со строгим соблюдением требований: маски, температурный контроль, дистанция. Однако полицейские продолжили стоять у входа и неохотно пропускали людей внутрь.

Организаторы решили начать концерт в 21:15. Музыканты уже готовились выйти на сцену, когда "во двор заехал автобус с нарядом полицейских в масках с палками и автоматами". По словам Пластика, организаторы закрыли все двери, но правоохранители таки зашли со стороны террасы.

Выключили музыку, включили свет и в довольно грубой форме скрутили барменов и вывели из помещения. Светили фонариками в лицо посетителей, снимали на видео и приказали всем покинуть помещение,

– отметил организатор.

Полиция прибыла на территорию фабрики: смотрите видео

Комментарий певицы Ofliyan

Певица Екатерина Офлиян рассказала, что она и ее команда успели сыграть лишь 4 песни. Пока владельцы заведения общались с полицией, певица зашла в гримерку.

"Мы зашли в гримерку, пока владельцы клуба общались с полицией на входе. В какой-то момент они просто завалились в двери, окна, во все дырки, как тараканы. В масках, все в черном, без показа документов, с фонариками в лицо и этим всем антуражем", – поделилась впечатлениями Офлиян.

Единственной причиной таких действий полицейские называли карантин. Они отметили, что в заведении Mezzanine имеют право находиться только 30 человек.

Обратите внимание! По состоянию на 16 мая Киев находится в желтой зоне карантина. Массовые мероприятия там разрешены при условии 50% заполнения зала.



Адаптивный карантин / Инфографика 24 канала