Полиция задержала иностранцев, похитивших киевлянина из-за долгов: фото

Для задержания группы из 4 злоумышленников, которые пытались вывезти жителя Киева за пределы города, правоохранителям пришлось проводить полицейскую спецоперацию. Похищенного мужчину освободили.

О совершении преступления правоохранители узнали от женщины, которая стала свидетелем происшествия. Она сообщила, что на перекрестке Вузовской улицы и проспекта Лобановского неизвестные избили мужчину и затащили его в машину.

Смотрите также В отношении подростка, который в Киеве развращал детей, открыли уголовное производство

Поскольку жительница Киева запомнила номерные знаки машины, на которой передвигались предполагаемые похитители, полицейские довольно быстро вычислили их местонахождение.

Разборки из-за долга

Через час после сообщения о нападении на мужчину в рамках спецоперации полицейские остановили машину со злоумышленниками неподалеку от Северного моста.

Правоохранители выяснили, что пострадавшего пытались вывезти за пределы города. Следователи утверждают, что накануне между иностранцами и мужчиной возник конфликт. Киевлянин якобы не заплатил им за выполненные ремонтные работы, из-за чего злоумышленники якобы решили ему отомстить.

Всех участников похищения задержали. Они оказались уроженцами другого государства 1993, 1994, 1994 и 1995 годов рождения.

По факту совершения преступления полицейские открыли уголовное производство относительно незаконного лишения свободы или похищения человека. Фигурантам дела уже сообщили о подозрении.

Если суд признает мужчин виновными, им грозит до 5 лет лишения свободы.