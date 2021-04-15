У Києві поліція 15 квітня прийшла з обшуком в столичну філію "Укрзалізниці". Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів.

В УЗ заявили, що всіляко сприяють слідству. Підприємство надасть всі необхідні документи, передбачені законодавством.

Читайте також Український завод випробував новий дизельний поїзд: з'явилися фото

Що шукають

Правоохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив та мастильних матеріалів. Слідство встановило, що у 2019 – 2021 роках їх купували за цінами вище ринкових.

Інших деталей ні у компанії, ні у Нацполіції наразі не повідомляють.

Нещодавно у Києві правоохоронці прийшли з обшуком й на ВДНГ – СБУ розслідує справу про зловживання службовим становищем.