После инцидента Геращенко распространил информацию, что агрессивного мужчину якобы зовут Роман Романюта. Заместитель главы МВД попросил неравнодушных помочь найти его.
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Виновника нашли
Уже 25 мая потерпевшая сторона в фейсбуке сообщила, что с ней сконтактировался Евгений Манесенко. Мужчина признал свою вину, попросил прощения и компенсировал материальный ущерб.
По словам виновника инцидента, он готов отвечать согласно законодательству.
Геращенко ошибся с именем подозреваемого
В то же время Роман Романюта в фейсбуке написал, что "плавает в лучах славы".
Печально, что внимание к моей скромной персоне привлекли в негативном контексте и из-за событий, участником которых я не был,
– отметил Романюта.
Он уточнил, что со времени инцидента никто из полиции с ним не контактировал. Мужчина порекомендовал Геращенко тщательно изучать видео, прежде чем обвинять кого-то. "Невооруженным глазом видно, что мое фото и человек на видео – два разных лица", – добавил он.
Романюта также отметил, что в качестве извинения для него будет достаточно редактирования сообщения, в частности правильные данные имени нападающего.
Мужчина разбил битой авто: что известно
- 23 мая в Киеве водитель Volkswagen Touareg пошел на разворот, не пропустив при этом машину, которая двигалась по встречной полосе. Чтобы избежать столкновения, водитель Ford уменьшил скорость и начал сигналить.
- В ответ мужчина, который был за рулем Volkswagen, начал преследовать Ford, подрезать его и провоцировать аварийные ситуации.
- Впоследствии агрессивный мужчина вышел из машины и начал угрожать применить газовый баллончик. После этого он сел в внедорожник, но услышал замечание о необходимости изучить правила дорожного движения. Тогда злоумышленник сфотографировал номера Ford, закрыл лицо и достал из багажника биту.
- В результате инцидента водитель Ford получил ранения головы, а злоумышленник скрылся.
- Геращенко в фейсбуке призвал искать виновника 43-летнего Романа Романюту.
Смотрите видео избиения водителя Ford в Киеве: