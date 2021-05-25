После инцидента Геращенко распространил информацию, что агрессивного мужчину якобы зовут Роман Романюта. Заместитель главы МВД попросил неравнодушных помочь найти его.

Читайте также Полиция Киева разыскивает мужчину, который избил битой водителя: назвали фамилию

Виновника нашли

Уже 25 мая потерпевшая сторона в фейсбуке сообщила, что с ней сконтактировался Евгений Манесенко. Мужчина признал свою вину, попросил прощения и компенсировал материальный ущерб.

По словам виновника инцидента, он готов отвечать согласно законодательству.

Геращенко ошибся с именем подозреваемого

В то же время Роман Романюта в фейсбуке написал, что "плавает в лучах славы".

Печально, что внимание к моей скромной персоне привлекли в негативном контексте и из-за событий, участником которых я не был,

– отметил Романюта.

Он уточнил, что со времени инцидента никто из полиции с ним не контактировал. Мужчина порекомендовал Геращенко тщательно изучать видео, прежде чем обвинять кого-то. "Невооруженным глазом видно, что мое фото и человек на видео – два разных лица", – добавил он.

Романюта также отметил, что в качестве извинения для него будет достаточно редактирования сообщения, в частности правильные данные имени нападающего.

Мужчина разбил битой авто: что известно

23 мая в Киеве водитель Volkswagen Touareg пошел на разворот, не пропустив при этом машину, которая двигалась по встречной полосе. Чтобы избежать столкновения, водитель Ford уменьшил скорость и начал сигналить.

В ответ мужчина, который был за рулем Volkswagen, начал преследовать Ford, подрезать его и провоцировать аварийные ситуации.

Впоследствии агрессивный мужчина вышел из машины и начал угрожать применить газовый баллончик. После этого он сел в внедорожник, но услышал замечание о необходимости изучить правила дорожного движения. Тогда злоумышленник сфотографировал номера Ford, закрыл лицо и достал из багажника биту.

В результате инцидента водитель Ford получил ранения головы, а злоумышленник скрылся.

Геращенко в фейсбуке призвал искать виновника 43-летнего Романа Романюту.

Смотрите видео избиения водителя Ford в Киеве: