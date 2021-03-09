Полкилограмма кокаина в кофеварке: СБУ помешала контрабанде наркотиков из Испании
Служба безопасности Украины и правоохранители Испании ликвидировали канал контрабанды кокаина. Спецслужба задержала мужчину, получившего 0,5 килограмма кокаина.
Источник:СБУ
Оперативники и следователи СБУ задокументировали попытку наладить незаконный канал поставки наркотиков в Украину.
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Неудачная попытка контрабанды наркотиков
В Киевской области гражданина одной из стран Закавказья задержали во время получения международного почтового отправления из Испании.
В нем внутри гейзерной кофеварки было скрыто примерно 0,5 килограмма кокаина.
Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение фигуранту производства о подозрении.
К слову, работу по блокированию поставок провели совместно с Гражданской гвардией Испании.
Служба безопасности помешала контрабанде наркотиков из Испании / Фото СБУ
Полкилограмма кокаина поступили в кофеварке из Испании / Фото СБУ
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