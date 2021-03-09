Служба безопасности Украины и правоохранители Испании ликвидировали канал контрабанды кокаина. Спецслужба задержала мужчину, получившего 0,5 килограмма кокаина.

Оперативники и следователи СБУ задокументировали попытку наладить незаконный канал поставки наркотиков в Украину.

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Неудачная попытка контрабанды наркотиков

В Киевской области гражданина одной из стран Закавказья задержали во время получения международного почтового отправления из Испании.

В нем внутри гейзерной кофеварки было скрыто примерно 0,5 килограмма кокаина.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщение фигуранту производства о подозрении.

К слову, работу по блокированию поставок провели совместно с Гражданской гвардией Испании.

Обратите внимание! Сотрудники СБУ 8 марта задержали во Львове 26-летнего командира взвода Национальной академии сухопутных войск. Злоумышленнику грозит тюрьма.



Служба безопасности помешала контрабанде наркотиков из Испании / Фото СБУ

Полкилограмма кокаина поступили в кофеварке из Испании / Фото СБУ