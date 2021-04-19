На улице Половецкой в Киеве 18 апреля случился обвал балкона в многоэтажном доме. В результате обвала на 7 этаже обломки задели конструкции балконов на двух нижних этажах.

Спасатели в 14:34 получили сообщение о том, что обвалились ограждающие конструкции балкона. Балкон квартиры на 7 этаже задел балконы на 6 и 5 этажах.

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На место инцидента сразу прибыла пожарная техника и 12 спасателей. Они занялись демонтажем обвисших конструкций.

К счастью, пострадавших или жертв в результате обвала удалось избежать.



Спасатели занялись демонтажем обвисших конструкций / Фото ДСНС

Жителей предупреждали о возможности обвала

В столичной госадминистрации рассказали, что 16 апреля обслуживающая организация ЖЭКа выписала хозяевам квартиры предписание о состоянии балкона и необходимости принять меры.

В то же время в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям отметили, что причины обвала будут установлены позже.

Половецкая, 14, в Киеве, где произошел обвал: карта