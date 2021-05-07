Чиновник требовал взятку у представителя коммерческой фирмы. За это он обещал подготовить и выдать разрешения на право размещения наружной рекламы на территории города.

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Правоохранители в феврале 2021 года задержали чиновника Ирпенского горсовета при получении неправомерной выгоды.

По их данным, фигурант дела требовал взятку в размере 28 тысяч гривен.

Какое наказание грозит чиновнику

За такие действия чиновнику грозит наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать отдельные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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Сейчас досудебное расследование в уголовном производстве завершено. Обвинительный акт уже направили в суд.