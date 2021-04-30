Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что расписание дополнительного транспорта в Киеве обнародуют в ближайшее время. По словам городского главы, организацией общественного транспорта для всех, кто желает поехать на кладбища, будут заниматься работники Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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При этом Кличко подчеркнул, что все посетители кладбищ должны придерживаться карантинных требований.

Кладбища будут усиленно патрулировать

  • Для соблюдения карантина представители власти разработали порядок посещения кладбищ на поминальные дни.
  • Чтобы на кладбищах не нарушали противоэпидемические правила, на поминальные дни кладбища будут патрулировать бойцы Муниципальной стражи и усиленные наряды полиции.

На кладбищах наводят порядок

По словам мэра, сейчас коммунальщики занимаются наведением порядка на киевских кладбищах. Они убирают мусор и восстанавливают ограждение, если это необходимо.

Какие противоэпидемические ограничения будут действовать в Киеве:

  • в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
  • в общественных местах люди обязаны носить маски;
  • массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%
  • работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;
  • можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;
  • заведения питания могут работать только до полуночи;
  • учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.


Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала 