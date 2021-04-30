Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что расписание дополнительного транспорта в Киеве обнародуют в ближайшее время. По словам городского главы, организацией общественного транспорта для всех, кто желает поехать на кладбища, будут заниматься работники Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.
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При этом Кличко подчеркнул, что все посетители кладбищ должны придерживаться карантинных требований.
Кладбища будут усиленно патрулировать
- Для соблюдения карантина представители власти разработали порядок посещения кладбищ на поминальные дни.
- Чтобы на кладбищах не нарушали противоэпидемические правила, на поминальные дни кладбища будут патрулировать бойцы Муниципальной стражи и усиленные наряды полиции.
На кладбищах наводят порядок
По словам мэра, сейчас коммунальщики занимаются наведением порядка на киевских кладбищах. Они убирают мусор и восстанавливают ограждение, если это необходимо.
Какие противоэпидемические ограничения будут действовать в Киеве:
- в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- в общественных местах люди обязаны носить маски;
- массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%
- работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;
- можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;
- заведения питания могут работать только до полуночи;
- учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала