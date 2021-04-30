Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко, отметив, что расписание дополнительного транспорта в Киеве обнародуют в ближайшее время. По словам городского главы, организацией общественного транспорта для всех, кто желает поехать на кладбища, будут заниматься работники Департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

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При этом Кличко подчеркнул, что все посетители кладбищ должны придерживаться карантинных требований.

Кладбища будут усиленно патрулировать

Для соблюдения карантина представители власти разработали порядок посещения кладбищ на поминальные дни.

Чтобы на кладбищах не нарушали противоэпидемические правила, на поминальные дни кладбища будут патрулировать бойцы Муниципальной стражи и усиленные наряды полиции.

На кладбищах наводят порядок

По словам мэра, сейчас коммунальщики занимаются наведением порядка на киевских кладбищах. Они убирают мусор и восстанавливают ограждение, если это необходимо.

Согласно карантинным ограничениям, киевляне должны воздерживаться от скоплений людей и правильно носить маски. С 1 мая в столице будут действовать ограничения желтой зоны.

Какие противоэпидемические ограничения будут действовать в Киеве:

в транспорте разрешена перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;

в общественных местах люди обязаны носить маски;

массовые мероприятия можно проводить, однако помещение должно быть заполнено только на 50%

работа кинотеатров, театров и других учреждений культуры разрешена, но с заполненностью залов до половины;

можно проводить официальные спортивные мероприятия со зрителями заполненностью до половины мест и при физической дистанции не менее 1,5 метра;

заведения питания могут работать только до полуночи;

учебные заведения могут посещать группы до 20 человек.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала