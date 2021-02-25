Попугай в библиотеке: в Киеве ищут владельцев блудной птицы
В Киеве в библиотеку в Дарницком районе залетел волнистый попугай, вероятно, бежал из дома. Работники заведения ухаживают за птицей, пока не найдется ее владелец.
Источник:Библиотека на Григоренко
Попугай прилетел 23 февраля. Это публичная библиотека семейного типа № 160. Заведение расположено на проспекте Григоренко.
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Вероятно, что живет он где-то неподалеку.
Ищем его хозяев! Мы не знаем, где он потерялся, территориально улица Анны Ахматовой – проспект Петра Григоренко,
– говорится в сообщении библиотеки.
В комментариях люди пишут, что готовы забрать волнистого, если его владелец так и не найдется.
Вот этот попугай / Фото Библиотеки на Григоренко
Также пользователи фейсбука советуют приобрести птице специальный корм, а также запретить ему гулять среди цветов, чтобы не наелся чего-то и не заболел.
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